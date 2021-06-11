В пределах региона, без игрушек и родителей: как изменилась работа детских лагерей из-за COVID

Так, рекомендовано организовывать прием в учреждение детей, проживающих в пределах региона, где расположено заведение.

Транспортировка детей в учреждение осуществляется организованными группами, автомобильным или железнодорожным транспортом. Также их могут привезти родители собственным транспортом.

При этом должен быть организован температурный скрининг всех работников, детей и лиц, их сопровождающих. Температура тела не должна превышать более 37,2 градусов.

Условия принятия детей в летние лагеря

Для того, чтобы попасть в лагерь, ребенок должен пройти медицинский осмотр и получили справку об отсутствии контакта с инфекционными больными (форма № 079/о). Документ выдается не позднее, чем за 3 дня до заезда.

Во время пребывания в лагере ребенка могут изолировать, если у него обнаружат температуру или признаки респираторного заболевания.

Условия проживания

Детей разместят в комнатах из расчета не менее 5 квадратных метров на одного человека. Будет обеспечена дистанция между спальными местами.

Кормить детей в столовых должны по специальному графику, который поможет избежать скопления детей.

Что будет запрещено?

использование многоразовых (тканевых) полотенец после мытья рук;

использование мягких (мягконабивных) игрушек;

проведение родительских дней (посещение ребенка);

проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и мероприятий с участием приглашенных лиц.

Рекомендации Минздрава детским лагерям: