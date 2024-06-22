"Пред'явив" за зачіску. Підліток побив ветерана у Києві

Так, 21 червня, близько 23:40, до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці у Дарницькому районі його побив невідомий. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпаж патрульної поліції.

Попередньо встановлено, що через раптовий конфлікт відбулась бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем. Двоє повнолітніх друзів останнього в цей момент перебували поруч та були свідками сутички.

Співробітники поліції доставили всіх учасників інциденту до Дарницького управління поліції для з’ясування всіх обставин.

"Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у Дарницькому районі столиці. Всі учасники інциденту встановлені, з ними тривають першочергові слідчі дії", - йдеться у повідомленні поліції Києва.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження. Поліцейські надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Що відомо про потерпілого

Побитим виявився ветеран бойових дій, колишній військовослужбовець 32 ОМБр.

"З початку повномасштабного вторгнення, вся чоловіча частина сімʼї Олександра (батько, брат, дядько та він сам) записалися добровольцями. Дядько загинув, брат зниклий безвісти. Сам він був у серйозних боях, має УБД, державні нагороди. Після звільнення, продовжив свою діяльність як волонтер та на роботі, повʼязаній з допомогою нашій армії", - розповіла його сестра в Instagram.

За її словами, Олександр вигулював свою собаку та повертався додому, до нього підійшли три людини та наймолодший з них почав "предʼявляти за зачіску".

"Через декілька миттєвостей, Олександр отримав удар, був дезорієнтований та не міг чинити опір", - додала дівчина.