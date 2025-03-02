У Празі водій трамвая вигнав українців із дитиною та вдарив чоловіка: деталі інциденту

Реакція на відео інциденту

Подія сталася на зупинці Отакарова в районі Нусле. Водій трамвая почав конфлікт з пасажирами через те, що дитина стояла в черевиках на сидінні. Зафіксовані на відео події свідчать про жорстоку поведінку водія: він кричав на чоловіка, який тримав дитину на руках, вимагав залишити вагон та навіть вдарив пасажира.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, чути, як водій вигукує: "Ти не маєш права бути тут, у цій країні!" Плач дитини не зупинив водія, а інші пасажири лише спостерігали за конфліктом, не втручаючись.

Реакція влади та роботодавця

Транспортне підприємство Праги (DPP) відреагувало на скандал, заявивши, що така поведінка неприйнятна. "Ми не терпітимемо подібних дій і розриваємо трудові відносини з водієм", - зазначила речниця DPP Анета Рехкова. Водночас підприємство звернулося до прокуратури через можливе правопорушення.

Місцева поліція підтвердила, що відео розглядається як доказ. Попередньо кваліфікація інциденту - правопорушення проти громадянського співіснування. У разі доведення провини водієві може загрожувати штраф або інші санкції.

Політики засудили поведінку водія

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан наголосив, що незалежно від обставин, агресія водія є неприпустимою. "Якщо ви стаєте свідком подібних ситуацій і не можете втрутитися, дзвоніть на екстрену лінію 158", - додав він.

Мер Праги Богуслав Свобода назвав відео "шокуючим", а уповноважена уряду з прав людини Клара Шимачкова-Лауренчикова розцінила інцидент як "прояв передсудового насильства".

Реакція української спільноти

Посол України в Чехії Василь Зварич також прокоментував ситуацію: "Немає виправдання такій агресивній поведінці водія. Вірю, що будуть зроблені правильні висновки".

Батько дитини розповів, що його батьки просто поверталися додому, а водієві не сподобалося, що дитина стояла на сидінні. "Черевики були чисті, ми відразу взяли дитину на руки, але це не заспокоїло водія", - зазначив він.

Українська діаспора та правозахисні організації закликали до ретельного розслідування та забезпечення захисту прав українців у Чехії. "Цей випадок має стати сигналом для влади, що дискримінація та ксенофобія не можуть залишатися безкарними", - заявили представники спільноти.

Наслідки інциденту

Транспортне підприємство Праги запевнило, що співпрацює з поліцією та зробить усе можливе, щоб подібні випадки не повторювалися. Інцидент викликав широку дискусію про ксенофобію та ставлення до іноземців у Чехії.

Ситуація перебуває на контролі влади, а потерпілі готують офіційну заяву до поліції. Громадськість закликає до справедливого розслідування та відповідного покарання винного. Очікується, що найближчим часом буде оголошено про офіційні результати розслідування.