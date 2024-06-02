У Празі росіяни напали на українських волонтерів

За її словами, інцидент стався на Старомнєстській площі у центрі Праги. Українські волонтери стоять там кожної суботу, їх діяльність є офіційною.

Група росіян напала на волонтерів, у доказ представниця організації показала на фото закривавлену руку.

На опублікованих відео можна побачити, як росіянка вибиває телефон в українців. Також вона та інші росіяни завдали волонтерам ударів руками та ногами. При цьому бійка супроводжувалася нецензурними словами у сторону українців та чехів.