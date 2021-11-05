Праздновали Дивали: столицу Индии окутал ядовитый смог

В Нью-Дели зафиксировали самое сильное загрязнение воздуха за весь год после нарушения запрета на фейерверки. Накануне жители праздновали Дивали, но уже на следующий день проснулись от ядовитого смога. Индекс качества воздуха (AQI) вырос до 451 из 500 - максимума, зафиксированного в 2021 году. Такая ситуация повлияет на здоровье людей.

Отмечают, что в Индии токсичный воздух ежегодно убивает более миллиона жителей. Чтобы улучшить ситуацию правительство ежегодно вводит запрет на фейерверки, но его редко соблюдают. Но власть обвиняют в том, что она не делает достаточно решительных шагов для сдерживания загрязнения.