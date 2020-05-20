Праздник 20 мая: что можно и нельзя делать, приметы дня

Этот день в народе называли Купальницей, позволены все водные процедуры
Какой сегодня праздник. 20 мая 2020 года считается в народе днем, когда нужно принимать всяческие водные процедуры. В старину этот день называли Купальницей. Считалось, что купание в природных водоемах поможет человеку исцелиться от всех недугов и болезней. Если водоема рядом нет, можно налить в таз воду и ополоснуться ею, это придаст силу и энергию.
По церковному календарю, 20 мая отмечают день памяти мученика Акакия, а также преподобного Иоанна Зедазнийского и 12 его учеников.
Именины в этот день празднуют – Антон (Антоний), Давид, Иван, Иосиф (Иосиф, Осип), Исидир (Сидор), Михаил, Пахом, Степан (Стефан), Фаддей.
Напомним, ранее мы писали, как называть детей в 2020 году по церковному календарю, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.
Автор: Мария Соловей