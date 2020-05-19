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Праздник 19 мая: что можно и нельзя делать, у кого День ангела

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В этот день отмечают праздник Иова Горошника

Какой сегодня праздник. 19 мая 2020 года наши предки всегда отмечали праздник Иова Горошника. В этот день наблюдались обильные росы, которые считались очень полезными для огородных растений.

Несмотря на то, что наши предки начинали сеять горох еще в начале мая, почему-то именно этот святой в народном календаре получил прозвище "Горошник". Люди говорили так: "Приходи работать на белые горохи". На Иова Горошника все старались ходить босиком по росе.

Главная примета дня: если на Горошника ясный день и обильная роса, будет хороший урожай огурцов.

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Именины сегодня празднуют: Денис, Иван, Василий.

Приметы этого дня:

  • Если на Иова много росы - будет хороший урожай огурцов.
  • Ночь теплая на Иова – примета к тому, что огурцов будет много, а если она будет холодной – ждите неурожая.
  • Большая роса и ясная погода 19 мая – ждите урожай огурцов.
  • Если утром нет росы – ждите смены погоды.
  • Туман на рассвете – дождя не будет в этот день

Что категорически нельзя делать сегодня:

  • В этот день строго запрещается ссориться в семье - будет несчастье.
  • Не начинайте новые дела и поездки - будет неудача.

Напомним, ранее мы писали, как называть детей в 2020 году по церковному календарю, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.

Автор: Мария Соловей