Праздник 19 мая: что можно и нельзя делать, у кого День ангела

Какой сегодня праздник. 19 мая 2020 года наши предки всегда отмечали праздник Иова Горошника. В этот день наблюдались обильные росы, которые считались очень полезными для огородных растений.

Несмотря на то, что наши предки начинали сеять горох еще в начале мая, почему-то именно этот святой в народном календаре получил прозвище "Горошник". Люди говорили так: "Приходи работать на белые горохи". На Иова Горошника все старались ходить босиком по росе.

Главная примета дня: если на Горошника ясный день и обильная роса, будет хороший урожай огурцов.

Именины сегодня празднуют: Денис, Иван, Василий.

Приметы этого дня:

Если на Иова много росы - будет хороший урожай огурцов.

Ночь теплая на Иова – примета к тому, что огурцов будет много, а если она будет холодной – ждите неурожая.

Большая роса и ясная погода 19 мая – ждите урожай огурцов.

Если утром нет росы – ждите смены погоды.

Туман на рассвете – дождя не будет в этот день

Что категорически нельзя делать сегодня:

В этот день строго запрещается ссориться в семье - будет несчастье.

Не начинайте новые дела и поездки - будет неудача.

Напомним, ранее мы писали, как называть детей в 2020 году по церковному календарю, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.