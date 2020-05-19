Праздник 19 мая: что можно и нельзя делать, у кого День ангела

В этот день отмечают праздник Иова Горошника
Какой сегодня праздник. 19 мая 2020 года наши предки всегда отмечали праздник Иова Горошника. В этот день наблюдались обильные росы, которые считались очень полезными для огородных растений.
Несмотря на то, что наши предки начинали сеять горох еще в начале мая, почему-то именно этот святой в народном календаре получил прозвище "Горошник". Люди говорили так: "Приходи работать на белые горохи". На Иова Горошника все старались ходить босиком по росе.
Главная примета дня: если на Горошника ясный день и обильная роса, будет хороший урожай огурцов.
Именины сегодня празднуют: Денис, Иван, Василий.
Напомним, ранее мы писали, как называть детей в 2020 году по церковному календарю, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.
Автор: Мария Соловей