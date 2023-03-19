Прайс-кепи заважають розвитку енергетики та посиленню співпраці з ЄС, - юрист
Через штучні обмеження на оптовому ринку електроенергії - так звані"прайс-кепи", генеруючі компанії не можуть накопичувати кошти на ремонт пошкодженого агресором обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів Олександра Трохимця в Facebook.
За його словами, від бомбардувань постраждали всі учасники ринку електроенергії, але найбільше руйнувань зазнала теплова генерація. Тож сьогодні стоїть питання відновлення розбомблених електростанцій і підстанцій та підготовка до наступної зими.
Для цього необхідні гроші на закупівлю обладнання та проведення робіт, які генеруючі компанії можуть отримати тільки з одного джерела - продаючи вироблену електроенергію.
"У нас, на жаль… де-юре, ціна ніби й не регулюється, а де-факто - ще й як регулюється. Називається це регулювання "встановленням прайс-кепів"… - граничних цін на ринку електричної енергії. Тобто, держава каже - ви можете продавати свій товар за ціною, якою ви хочете, але не дешевше ніж отака ціна, і не дорожче, ніж отака", - розповів Трохимець.
Він також додав, що з моменту приєднання української енергосистеми до європейської – ENTSO-E, Україна фактично вже є частиною Євросоюзу, але лише в технічному аспекті, а не в юридичному та економічному. Однією з причин цього він назвав жорсткі штучні обмеження, які не притаманні Європі.
"Вони заважають розвитку української енергетики та посиленню співпраці з Європою. Через дію "прайс-кепів" генеруючі компанії змушені продавати електроенергію нижче собівартості її виробітку. Внаслідок цього вони не мають змоги накопичувати кошти на ремонт пошкодженого агресором обладнання", - зазначив експерт.
Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.
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