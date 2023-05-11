Прайс-кепи на ринку електроенергії заважають розвитку розподіленої генерації, - "Укртепло"

За його словами, зараз немає економічної доцільності у продажу електроенергії, яка була вироблена розподіленою газовою генерацією.

"Газ - дорогий, а ціна на ринку електроенергії - достатньо низька. Треба сказати відверто, на сьогодні ринку електроенергії фактично не існує. Прайс-кепами (ціновими обмеженнями на ринку електроенергії, - ред.) він фактично дуже викривлений і занадто зарегульований, а також немає ніяких стимулюючих механізмів", - сказав він.

Надєїн наголосив, що для стимулювання розподіленої генерації потрібно створити всі умови вільного ринку і дати можливість, наприклад, продавати дорого "піки" (блочні заявки на постачання електроенергії в години пікового споживання, - ред.), як це є в Європі.

Також, за його словами, можна створити стимул на зразок "зеленого" тарифу. Тоді держава буде доплачувати за кожен кіловат енергії, яку вона вважає, що їй потрібно додатково отримати в балансі.

"Але у кожного з цих випадків мають бути справедливі компенсатори для дійсно вразливих споживачів серед населення", - підсумував Надєїн.

Нагадаємо, раніше гендиректор "Центренерго" Володимир Єгоров заявляв, що для проходження наступної зими необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії.