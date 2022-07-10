Правящая партия Японии рассчитывает на сильные результаты выборов после убийства Абэ, - Reuters

Абэ, современный лидер Японии, руководивший дольше всех других политиков, занимающих этот пост, был убит в пятницу во время выступления в поддержку местного кандидата в западном городе Нара. Это убийство в стране осуждают как нападение на саму демократию.

Выборы на местах обычно воспринимаются как проверка позиций по отношению к действующему правительству, и последние опросы общественного мнения уже указали на высокие показатели правящего блока во главе с премьер-министром Фумио Кисидой, который считается протеже Абэ.

Пока страна скорбит, и ЛДП, и ее младший партнер по коалиции, консервативная партия "Новая Комэйто" могут выиграть от потенциальной волны симпатий, считают политологи.

«Правящая коалиция ЛДП-Комейто уже была на пути к крепкой победе, - сказал Джеймс Брейди из компании Teneo, на которого ссылается информагентство. - Волна симпатий сейчас может повысить преимущество».

В пятницу после убийства Абэ агитацию прекратили, но политики возобновили предвыборную деятельность в субботу.

Когда Кисида появился на агитационном мероприятии в городе юго-западнее Токио, присутствие полиции было усилено, и на месте установили сканер для обнаружения металла – необычная мера безопасности в Японии.

Избирательные участки открылись в 7 утра (22:00 GMT в субботу) и закроются в 20:00. (11:00 GMT). СМИ сообщают, что в настоящее время проголосовали 15,3% избирателей.

Сильный результат на выборах мог бы помочь Кисиде укрепить свое правление, дав бывшему банкиру из Хиросимы шанс осуществить свои цели по увеличению расходов на оборону.

Напомним, убийство произошло во время предвыборного митинга 8 июля.

Тэцуя Ямагами - бывший моряк японских Сил самообороны - выстрелил политику в спину. На допросе он говорил, что изначально планировал убить главу религиозной организации, которого обвинял в финансовых трудностях своей семьи. Тэцуя Ямагами решил убить господина Абэ, так как считал его причастным к этой организации.