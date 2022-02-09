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Подделовали паспорта и COVID-документы. В Черновицкой области разоблачили "брокеров"

Автор: РБК-Украина

В Черновицкой области разоблачили банду, которая занималась подделкой документов. Фигуранты представлялись "таможенными брокерами" и подделывали от COVID-сертификатов до документов стран Евросоюза.

Про это сообщает РБК-Україна со ссылкой на сайт Национальной полиции.

Полицейские установили, что буковинцы 1985 и 1988 года рождения наладили процесс изготовления и реализации поддельных документов с целью незаконного обогащения.

Цены на поддельные документы колебались от 50 евро за сертификат вакцинации от коронавируса до 2 тысяч евро за пакет документов гражданина Евросоюза.

Правоохранители провели 6 обысков, в результате которых обнаружили:

  • паспорта граждан Евросоюза;
  • копии документов граждан разных стран;
  • электронные образцы официальных документов;
  • печати нотариусов, врачей и частных предпринимателей;
  • компьютерную технику;
  • иностранную и национальную валюту (более 6300 евро, 500 долларов США, более 2 тысяч румынских леев, около 7,5 тысячи гривен).

Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили банду, которая занималась подделкой виз стран Евросоюза с целью дальнейшей нелегальной переправки людей через границу.

Отметим, в Закарпатской области пограничники задержали вертолет контрабандистов.

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полиция