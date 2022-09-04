Правоохранители задержали двух человек, причастных к трагедии в Чернигове, - Зеленский

Двух человек, причастных к взрывам на выставке оружия в Чернигове, задержали правоохранители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны два человека, которые непосредственно причастны к трагическому инциденту в Чернигове", - заявил Зеленский.
Президент детализировал, что один из задержанных отдал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие, а второй - разрешил ребенку взять оружие в руки. Уголовное производство открыли в ГБР.
"Еще раз предупреждаю всех представителей власти и правоохранительных органов на местах - следите, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных вещей. Жизнь людей - это общая ответственность всех, кто должен гарантировать безопасность", - отметил он.
Напомним, в Чернигове на выставке боеприпасов 3 сентября раздался взрыв.
Позже стало известно, что в результате взрыва пять человек получили ранения, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.
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