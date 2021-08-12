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Правоохранители устроили драку в Белой Церкви. В полиции отреагировали

Автор: Анастасия Рокитна

В городе Белая Церковь Киевской области произошла драка между правоохранителями. Полицией начато служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Между сотрудниками полиции охраны возник конфликт, переросший в потасовку.

"Мы осуждаем непрофессиональное поведение полицейских и проводим профилактические беседы среди всего личного состава. По данному факту сейчас продолжается служебное расследование", - отметили в полиции.

Видео потасовки попало в социальные сети. На кадрах можно увидеть, что один правоохранитель сцепился с другим, а коллеги участников драки пыталась унять.

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Белая Церковь