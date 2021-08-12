ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Правоохранители устроили драку в Белой Церкви. В полиции отреагировали

Новина українською →
Белая Церковь, Четверг 12 августа 2021 13:43
Правоохранители устроили драку в Белой Церкви. В полиции отреагировали Фото: в Белой Церкви подрались полицейские (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В городе Белая Церковь Киевской области произошла драка между правоохранителями. Полицией начато служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Между сотрудниками полиции охраны возник конфликт, переросший в потасовку.

"Мы осуждаем непрофессиональное поведение полицейских и проводим профилактические беседы среди всего личного состава. По данному факту сейчас продолжается служебное расследование", - отметили в полиции.

Видео потасовки попало в социальные сети. На кадрах можно увидеть, что один правоохранитель сцепился с другим, а коллеги участников драки пыталась унять.

И#бела_церква: местные полицейские что-то не поделили и устроили драку

Читайте РБК-Украина в Google News
Белая Церковь
NEWS
В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну
В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен