Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції фунікулера в Києві, оголосили підозру

Водієві Управління держохорони оголосили підозру в умисному вбивстві, яке сталося вчора на станції фунікулера в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка.
"Той упав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події", - йдеться в повідомленні.
Затриманий правоохоронець уже відсторонений від виконання своїх обов'язків. Його командування надає повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.
Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання - до 15 років позбавлення волі.
Наразі тривають слідчі дії. Працівники ДБР проситимуть суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше сьогодні Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінальної справи за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.
Згідно з даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону, затриманий 1994 року народження.
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