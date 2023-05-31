Правоохоронці знайшли тіло жителя Херсона, якого окупанти вбили в катівні

"Навесні 2022 року під час тимчасової окупації міста Херсона військовослужбовці РФ незаконно затримали загиблого - місцевого мешканця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка помістили до підвального приміщення будівлі, яку окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян. За попередніми даними, впродовж двох тижнів до нього застосовувались тортури, що спричинили смерть.

"У ході досудового розслідування правоохоронці встановили місце поховання закатованого чоловіка та провели ексгумацію тіла. При поверховому огляді виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких переламані ребра", - повідомили у прокуратурі.

Наразі тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи. Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Ексгумація тіл убитих у Херсонській області

Після деокупації частини Херсонської області правоохоронці виявили кілька катівень, у яких росіяни утримували захоплених у полон людей.

Над ними знущалися, також проводили страти та вбивства. Поліцейські регулярно проводять ексгумацію тіл загиблих у регіоні, які були вбиті через агресію армії РФ.