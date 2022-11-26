Правоохоронці виявили в Ізюмі чоловіка, який працював в окупаційній "адміністрації" РФ

"Ним виявився 35-річний мешканець Ізюма. Під час окупації міста він погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду "заступника начальника управління житлово-комунального господарства" так званої "ВГА Ізюмського району Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що колаборант контролював господарську діяльність комунальних підприємств в Ізюмі.

Чоловіку заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності та оголошено у розшук. Йому загрожує конфіскація майна та заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.