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Правоохоронці виявили в Ізюмі чоловіка, який працював в окупаційній "адміністрації" РФ

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Ізюм, Субота 26 листопада 2022 22:07
Правоохоронці виявили в Ізюмі чоловіка, який працював в окупаційній "адміністрації" РФ Фото: Правоохоронці виявили в Ізюмі чоловіка, який працював в окупаційній "адміністрації" РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Ізюма (Харківська область) після окупації міста почав співпрацювати з представниками РФ. За це він отримав від них посаду у фейковій "адміністрації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Ним виявився 35-річний мешканець Ізюма. Під час окупації міста він погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду "заступника начальника управління житлово-комунального господарства" так званої "ВГА Ізюмського району Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що колаборант контролював господарську діяльність комунальних підприємств в Ізюмі.

Чоловіку заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності та оголошено у розшук. Йому загрожує конфіскація майна та заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, що СБУ затримала хакера за стримінг панорам Харкова для росіян.

Раніше правоохоронці затримали у Херсоні спільника окупантів. Чоловік допоміг ФСБ втекти на лівий берег Дніпра на Херсонщині.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України завершила досудове розслідування та передала до суду матеріали кримінальних проваджень стосовно двох російських агентів, один із яких був особистим інформатором терориста Ігоря Гіркіна.

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