Правоохоронці розповіли нові подробиці вбивства військового ТЦК у Пирятині

Підозрюваний у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Пирятині знав маршрут автобуса, яким везли мобілізованих. Обом учасникам злочину повідомлено про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
"31 січня житель Полтави спільно з іншими мобілізованими у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини", - йдеться у повідомленні.
Маючи намір ухилитися від військової служби, він кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса.
"Коли автобус зупинився на автозаправній станції у Пирятині, житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям. У подальшому він заволодів автоматом потерпілого та разом зі спільником втік із місця події", - зазначили в Офісі генпрокурора.
Але вже через кількох годин підозрюваних затримали. Під час обшуку правоохоронці вилучили у лубенця 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо.
"Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані", - додали прокурори.
За процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури двом особам - жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру.
В чому звинувачують підозрюваних:
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
1 лютого на заправці у Пирятині, де зупинився автобус з мобілізованими, напали та вбили військового ТЦК. Він входив у конвой, який супроводжував військовозобов'язаних.
Після того, як військовий відмовився віддати свою зброю зловмиснику, обличчя якого було сховано балаклавою, той вистрелив в нього з рушниці, яку мав при собі. Військовий ТЦК загинув на місці. А стрілок разом з одним з мобілізованих, втік. Але скоро їх затримали правоохоронці.
На вбивство військовослужбовця ТЦК вже відреагував командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий.
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