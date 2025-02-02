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Правоохоронці розповіли нові подробиці вбивства військового ТЦК у Пирятині

Полтава, Неділя 02 лютого 2025 15:15
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Правоохоронці розповіли нові подробиці вбивства військового ТЦК у Пирятині Фото: правоохоронці розповіли нові подробиці вбивства військового ТЦК у Пирятині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Підозрюваний у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Пирятині знав маршрут автобуса, яким везли мобілізованих. Обом учасникам злочину повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"31 січня житель Полтави спільно з іншими мобілізованими у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини", - йдеться у повідомленні.

Маючи намір ухилитися від військової служби, він кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса.

"Коли автобус зупинився на автозаправній станції у Пирятині, житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям. У подальшому він заволодів автоматом потерпілого та разом зі спільником втік із місця події", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Але вже через кількох годин підозрюваних затримали. Під час обшуку правоохоронці вилучили у лубенця 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо.

"Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані", - додали прокурори.

Оголошення про підозру

За процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури двом особам - жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру.

В чому звинувачують підозрюваних:

  • Одному інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 КК України);
  • Іншому - пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Вбивство військового ТЦК у Пирятині

1 лютого на заправці у Пирятині, де зупинився автобус з мобілізованими, напали та вбили військового ТЦК. Він входив у конвой, який супроводжував військовозобов'язаних.

Після того, як військовий відмовився віддати свою зброю зловмиснику, обличчя якого було сховано балаклавою, той вистрелив в нього з рушниці, яку мав при собі. Військовий ТЦК загинув на місці. А стрілок разом з одним з мобілізованих, втік. Але скоро їх затримали правоохоронці.

На вбивство військовослужбовця ТЦК вже відреагував командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий.

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Полтавська область ТЦК
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