Правоохоронці пояснили, як діяти в разі ДТП: алгоритм

Правоохоронці наголошують, що відразу після ДТП необхідно переконатися чи немає травмованих, а якщо є - невідкладно розпочати надання домедичної допомоги й викликати швидку та поліцію.

Якщо ж потерпілих немає, або їх стан вже стабільний - необхідно увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки, щоб уберегти від аварії інших водіїв.

Коли можна скласти єропротокол

Українці, що потрапили в ДТП мають можливість скористатися європротоколом, за умов, якщо:

у ДТП відсутні травмовані та загиблі люди;

наявна згода водіїв транспортних засобів, які стали учасниками аварії, щодо обставин ДТП;

обидва водії мають чинний поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів;

сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.

Однак, якщо хоча б одна з цих умов не виконана, зателефонуйте до поліції.

"Слід пам'ятати, що ваш транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, аби поліцейські мали змогу встановити обставини автопригоди", - нагадали правоохоронці.