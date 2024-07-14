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Правоохоронці пояснили, як діяти в разі ДТП: алгоритм

Фото: Правоохоронці пояснили, як діяти в разі ДТП (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Дорожньо-транспортні пригоди трапляються чи не щодня, а прихід спеки може призвести до нових проблем на дорозі. Однак навіть під час ДТП можна діяти спокійно, якщо знати, що робити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення патрульної поліції Києва.

Правоохоронці наголошують, що відразу після ДТП необхідно переконатися чи немає травмованих, а якщо є - невідкладно розпочати надання домедичної допомоги й викликати швидку та поліцію.

Якщо ж потерпілих немає, або їх стан вже стабільний - необхідно увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки, щоб уберегти від аварії інших водіїв.

Коли можна скласти єропротокол

Українці, що потрапили в ДТП мають можливість  скористатися європротоколом, за умов, якщо:

  • у ДТП відсутні травмовані та загиблі люди;
  • наявна згода водіїв транспортних засобів, які стали учасниками аварії, щодо обставин ДТП;
  • обидва водії мають чинний поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
  • у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів;
  • сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.

Однак, якщо хоча б одна з цих умов не виконана, зателефонуйте до поліції.

"Слід пам'ятати, що ваш транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, аби поліцейські мали змогу встановити обставини автопригоди", - нагадали правоохоронці.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві автомобіль Toyota врізався в автомобілі, які перед цим потрапили в ДТП. Деталі потрійної аварії можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що цієї весни на околицях Києва сталася ДТП за участю шести машин.

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