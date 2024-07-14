Правоохоронці пояснили, як діяти в разі ДТП: алгоритм

Дорожньо-транспортні пригоди трапляються чи не щодня, а прихід спеки може призвести до нових проблем на дорозі. Однак навіть під час ДТП можна діяти спокійно, якщо знати, що робити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення патрульної поліції Києва.
Правоохоронці наголошують, що відразу після ДТП необхідно переконатися чи немає травмованих, а якщо є - невідкладно розпочати надання домедичної допомоги й викликати швидку та поліцію.
Якщо ж потерпілих немає, або їх стан вже стабільний - необхідно увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки, щоб уберегти від аварії інших водіїв.
Українці, що потрапили в ДТП мають можливість скористатися європротоколом, за умов, якщо:
Однак, якщо хоча б одна з цих умов не виконана, зателефонуйте до поліції.
"Слід пам'ятати, що ваш транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, аби поліцейські мали змогу встановити обставини автопригоди", - нагадали правоохоронці.
Нагадаємо, що сьогодні у Києві автомобіль Toyota врізався в автомобілі, які перед цим потрапили в ДТП. Деталі потрійної аварії можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Ми також писали, що цієї весни на околицях Києва сталася ДТП за участю шести машин.
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