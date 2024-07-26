Правоохоронці назвали можливі мотиви підозрюваного у вбивстві Фаріон

Вбивство Ірини Фаріон

19 липня у Львові невідомий вистрілив у мовознавицю Ірину Фаріон, коли вона очікувала таксі. Куля потрапила у голові жінки, її у критичному стані госпіталізували.

Медики провели операцію, але врятували поранену не вдалося. Ірина Фаріон померла у лікарні.

Правоохоронці оголосили про проведення спеціальної операції, а також відкрили кримінальну справу, яку згодом перекваліфікували в умисне вбивство. Як повідомлялося, розглядаються різні версії вбивства, зокрема і причетність Росії. Крім того, правоохоронці перевіряють відео, де повідомлялося про причетність до вбивства Фаріон російських неонацистів.

Вчора у Дніпрі було затримано підозрюваного у вбивстві. Це 18-річний хлопець. Правоохоронці припускають, що нападник міг бути тільки виконавцем злочину.

Затриманому вже оголосили підозру в умисному вбивстві. Очікується, що сьогодні йому оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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