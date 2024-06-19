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Правоохоронці ідентифікували росіян, відповідальних за обезголовлення бійця ЗСУ

Фото: генеральний прокурор України Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці встановили особу українського захисника, який був жорстоко вбитий на фронті. Також ідентифікували росіян, які відповідальні за обезголовлення бійця ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Андрія Костіна у Twitter.

"Щодо розслідування жорстокого вбивства захисника України на Донеччині, про яке стало відомо вчора. Встановлено особу загиблого. Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних", - зазначив Костін.

Він також повідомив, що українські правоохоронці ідентифікували російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Інформація ще перевіряється.

Генпрокурор України наголосив, що факт жорсткого вбивства воїна є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі - це державна політика Росії.

"Кожен світовий лідер, який тисне руку Путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства", - додав Костін.

 

Передісторія

Вчора, 18 червня, стало відомо про черговий факт страти російськими окупантами українського захисника. За даними правоохоронців, російські командири наказали не брати у полон українських військових, а вбивати.

У Донецькій області росіяни обезголовили українського бійця. Відповідне фото було опубліковане у мережі.

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