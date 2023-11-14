Правоохоронці ідентифікували бойовиків "ЛНР", які розстріляли письменника Вакуленка

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом російським військовим повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 27, ч. 1, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що підозрювані проходять військову службу у 4-ій роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву так званої "ЛНР" 2-го армійського корпусу 8-ої загальновійськової армії Південного воєнного округу Збройних сил РФ.

Це командир цієї роти з позивним "Лев" та його підлеглий, кулеметник на прізвисько "Удод". Обидва - уродженці міста Луганськ.

За даними слідства, торік підозрювані перебували в окупованому на той час с. Капитолівка Ізюмського району. Вони дізнались, що у селі проживає український дитячий письменник Володимир Вакуленко, який виступає проти дій РФ.

22 березня 2022 року озброєні окупанти приїхали до його будинку та провели там "обшук". Після цього вони затримали письменника та його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до місця своєї дислокації та намагались схилити письменника до співпраці з "новою владою".

Отримавши відмову, вони змусили чоловіка зняти з себе одяг для виявлення на його тілі татуювань з українською символікою. Вкотре отримавши відмову, російські загарбники відвезли назад письменника разом з його сином.

24 березня окупанти знову повернулись і на цей раз "затримали" тільки письменника. Після цього командир роти "Лев" наказав своєму підлеглому-кулеметнику застрелити письменника. "Удод" вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці.

Окрім того, підозрюваним інкриміновано вбивства ще трьох цивільних. Серед них - колишній учасник АТО та двоє чоловіків. Їх утримували у погребі в антисанітарних умовах, без світла, систематично били палицями по всьому тілу.

Після тортур окупанти відвезли всіх трьох потерпілих до лісу у Капітолівці. Командир роти наказав своєму підлеглому на прізвисько "Удод" застрелити чоловіків. Експертизами встановлено, що двоє загиблих були вбиті пострілами з пістолета Макарова. Третього потерпілого окупанти забили до смерті.

Також правоохоронці встановили ще один факт жорстокого поводження підозрюваних з мирним населенням. Одному із "затриманих" вони силою засунули у рот гривневу купюру. Окупанти додали, що, якщо чоловік прибере її з рота, вони його розстріляють. Проте після нелюдського утримування у погребі вони таки відпустили цивільного.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Наразі встановлено, що всі злочини "Лев" та "Удод" вчиняли у групі з іншими російськими військовими, ідентифікація яких триває.

Вбивство Вакуленка

У листопаді минулого року стало відомо, що окупанти вбили під Харковом дитячого письменника Володимира Вакуленка. Це засвідчили фотодокази та результати ДНК-експертизи.

У березні 2022 року російські окупанти викрали письменника з його будинку в селі Капитолівка поблизу Ізюма. Батьки Вакуленка шукали сина понад пів року. Згодом вони дізналися, що Володимира викрали російські окупанти.

Після деокупації Ізюма було знайдено масове поховання і журнал місцевої ритуальної служби, в якому ім'я письменника було зазначено під номером 319. І хоча спочатку прокуратура Харківської області заперечувала наявність тіла письменника, розслідувачі знайшли фото того, хто був похований під цим номером.

На ньому були прострелені документи Вакуленка, а також татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Наразі загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза.

Володимир Вакуленко - дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій.