Правоохоронець на підпитку у Житомирі вчинив смертельну ДТП, загинула дівчина-підліток

Співробітник правоохоронних органів у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію у Житомирі, працівники ДБР його затримали та повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес- службу ДБР.

"За попередньою інформацією, близько 1:20 ночі 7 липня 2025 року у Житомирі водій легкового авто не впорався з керуванням і врізався у бетонну опору. За кермом перебував правоохоронець, який у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат – 16 і 17 років, та 25-річного чоловіка", - зазначили у ДБР.

Відомо, що унаслідок зіткнення 16-річна дівчина загинула на місці. Інших потерпілих з численними травмами госпіталізовано до лікарні.

За результатами огляду, чоловік перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння – рівень алкоголю у крові перевищував допустиму норму більш ніж у п’ять разів.

Наразі правоохоронця затримано та повідомлено про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.