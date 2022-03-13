Правительство усилило контроль за выездом за границу детей уязвимых категорий

Кабинет министров усилил контроль за выездом за границу детей из уязвимых категорий. Согласно решению, областные военные администрации будут обеспечивать выезд детей в случае, если приняты исчерпывающие меры по размещению их на безопасной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики .

Также согласно решению правительства, консульские учреждения в странах, в которых выехали дети из уязвимых категорий, через МИД в течение одного рабочего дня должны информировать Минсоцполитики и Нацсоцслужбу о постановке детей на консульский учет.

Перечень документов, на основании которых дети из уязвимых категорий пересекают границу, расширен:

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