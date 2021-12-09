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Правительство создало комиссию по расследованию смертельного ДТП с маршруткой под Черниговом

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины создал правительственную комиссию по техническому расследованию дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 7 декабря 2021 года в Черниговской области. Целью работы комиссии является установление причин ДТП с маршруткой, в котором погибли 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 9 декабря, которое транслировалось на Youtube.

Согласно распоряжению, возглавит комиссию заместитель министра инфраструктуры Мустафа-Маси Найем.

"Правительственной комиссии, созданной согласно этому распоряжению, подать до 31 января 2022 Кабинету министров Украины отчет о результатах расследования причин аварии", - говорится в документе.

Напомним, в результате серьезное ДТП с маршруткой под Черниговом 7 декабря погибли 13 человек.

Полиция уже задержала водителя грузовика, который мог стать виновником ДТП под Черниговом. Ему вручили подозрение.

В прокуратуре заявили, что по результатам следствия будет дана правовая оценка всем без исключения обстоятельствам, приведшим к ДТП.

Отметим, вероятными причинами этого ДТП являются неблагоприятные погодные условия, скользкая дорога и плохое техническое состояние автобуса.

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Кабинет Министров Украины