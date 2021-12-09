Правительство создало комиссию по расследованию смертельного ДТП с маршруткой под Черниговом

Согласно распоряжению, возглавит комиссию заместитель министра инфраструктуры Мустафа-Маси Найем.

"Правительственной комиссии, созданной согласно этому распоряжению, подать до 31 января 2022 Кабинету министров Украины отчет о результатах расследования причин аварии", - говорится в документе.

Напомним, в результате серьезное ДТП с маршруткой под Черниговом 7 декабря погибли 13 человек.

Полиция уже задержала водителя грузовика, который мог стать виновником ДТП под Черниговом. Ему вручили подозрение.

В прокуратуре заявили, что по результатам следствия будет дана правовая оценка всем без исключения обстоятельствам, приведшим к ДТП.