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Правительство приравняло бронежилеты и каски к гуманитарной помощи, - Верещук

Ирина Верещук (facebook.com.vereshchuk.ukraine)
Автор: Татьяна Самарук

Вицепремьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук заявила, что на заседании правительства приняли постановление, которым приравняли бронежилеты и каски к гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верещук.

В частности, теперь для их ввоза нужна только декларация.

Кроме того, также упрощен ввоз таких товаров:

  • пластин для бронежилетов;
  • переносных радиостанций не гражданского назначения;
  • БПЛА и квадрокоптеров не гражданского назначения;
  • биноклей, оптических труб и монокуляров не гражданского назначения;
  • коллиматорных и оптических прицелов не гражданского назначения;
  • тепловизоров и приборов ночного видения.

Отмечается, что для их ввоза требуется лишь гарантийное письмо конечного пользователя.

Ранее мы сообщали, что Верещук обратилась к премьеру Нидерландов и призвала предоставить средства ПВО.

Также мы писали, что Верещук раскритиковала позицию Венгрии в отношении России.

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