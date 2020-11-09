Правительство ОАЭ передало Украине экспресс-тесты для выявления коронавируса

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Правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало Украине почти 240 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса. Передача состоялась во время встречи главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова с послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом Аль-Кааби.

Об этом сообщает прессцентр Службы безопасности Украины.

"ОАЭ рассматривает Украину как важного партнера, поэтому и в дальнейшем будет поддерживать ее в борьбе с коронавирусной инфекцией",- сказал Ахмед Аль-Кааби.

После этого Баканов поблагодарил посла и отметил, что с их стороны такая помощь предоставляется не впервые. Эти тесты будут переданы в регионы Украины для оперативного выявления COVID-19 у населения и надлежащего реагирования на изменения эпидемиологической ситуации.

Напомним, ранее ОАЭ передали Украине 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, правительство Украины планирует закупить 2 млн быстрых тестов на коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что новые методы диагностики COVID-19 в Украине хотят выделить 2 млрд гривен.