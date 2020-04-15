Правительство Китая скрывало информацию о коронавирусе 6 дней, - AP

Правительство Китая скрывало информацию о новом коронавирусе на протяжении 6 дней. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Сообщается, что президент Китая Си Цзиньпинь выступил с публичным заявлением относительно нового вируса 20 января, хотя информация о коронавирусе китайскому правительству была известна еще 14 января. За это время в Китае выявили около 3 тысяч человек инфицированных COVID-19.

К тому же, на шестой день молчания в Ухане, который стал эпицентром распространения вируса, прошел масштабный банкет, в котором принимали участие десятки тысяч человек. После этого миллионы китайцев отправились в путешествия для празднования лунного Нового года.

"Попытка Китая пройти грань между предупреждением общественности и предотвращением паники подготовила почву для пандемии, во время которой коронавирусом заразились почти два миллиона человек. Более 126 тысяч человек по всему миру скончались", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что на данный момент не видят пика пандемии коронавируса. Как отметили представили ВОЗ, на данный момент продолжают наблюдаться вспышки заражений в некоторых частях Европы, которая вместе с США является эпицентром пандемии.

Также сообщалось, что США начинают расследование обстоятельств появления и распространения коронавируса с акцентом на то, какую роль в этом процессе сыграли Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).