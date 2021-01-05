Правительство Франции планирует ускорить вакцинацию населения

Фото: вакцина (РБК-Украина)

Министр здравоохранения Франции Оливе Веран заявил о расширении, ускорении и упрощении программы COVID-вакцинации населения. На фоне критики и обвинений в медлительности вакцинации он объявил, что Франция в ближайшие дни догонит своих соседей.

Об этом сообщает RFI.

По словам Верана, в ближайшее время будет значительно увеличено количество центров вакцинации, а также расширен список категорий лиц, которым может быть доступна вакцина. Таким образом, к категории тех, кто может получить инъекцию препарата Pfizer/BioNTech, добавились спасатели и социальные работники старше 50 лет.

Он также добавил, что накануне прививки получили более двух тысяч человек и число вакцинированных будет увеличиваться "по экспоненте".

Французы, которые желают сделать прививку, скоро смогут записаться на вакцинацию онлайн, по телефону или через приложение по отслеживанию контактов с зараженными TousAntiCovid.

Отмечается, что в Германии, которая начала кампанию вакцинации на день раньше, первую дозу прививки получили уже более 200 тысяч человек. Во Франции, по данным министерства здравоохранения за 1 января, вакцинировали только 512 человек.

Напомним, правительство Франции не позволит открыться ресторанам 20 января, как планировалось ранее. Они будут закрытыми еще несколько недель в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса.