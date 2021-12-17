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Правительство Чехии решило не продлевать режим ЧС по коронавирусу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Новое правительство Чехии на своем первом заседании приняло решение не продлевать режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по коронавирусу. С 26 декабря в стране отменят ряд карантинных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Aktualno.

"Правительство решило не просить (парламент Чехии - ред.) о продлении чрезвычайного положения", - заявил премьер-министр Петр Фиала.

По его словам, власти следят за ситуацией с коронавирусом, включая новый штамм "Омикрон", и в случае ухудшения ситуации правительство готово вернуться к обсуждению чрезвычайного положения.

Премьер также добавил, что с 26 декабря в стране отменят ряд ограничений. В частности, с этой даты в обычном режиме заработают бары, кафе и рестораны.

Напомним, власти Чехии ввели с 1 марта 2022 года обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет.

Отметим, режим ЧС в Чехии власти ввели 25 ноября на 30 дней из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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