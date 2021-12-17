Правительство Чехии решило не продлевать режим ЧС по коронавирусу

Новое правительство Чехии на своем первом заседании приняло решение не продлевать режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по коронавирусу. С 26 декабря в стране отменят ряд карантинных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Aktualno .

"Правительство решило не просить (парламент Чехии - ред.) о продлении чрезвычайного положения", - заявил премьер-министр Петр Фиала.

По его словам, власти следят за ситуацией с коронавирусом, включая новый штамм "Омикрон", и в случае ухудшения ситуации правительство готово вернуться к обсуждению чрезвычайного положения.

Премьер также добавил, что с 26 декабря в стране отменят ряд ограничений. В частности, с этой даты в обычном режиме заработают бары, кафе и рестораны.