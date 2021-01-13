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Правительство Британии планирует вакцинировать от коронавируса круглосуточно

Автор: Роман Тверденко

Правительство Великобритании рассчитывает на скорейший запуск круглосуточной программы вакцинации. Пока все упирается в ограниченные поставки доз.

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Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, сообщает Reuters.

Глава правительства отметил, что увеличение количества поставок и доз от производителей вакцины поможет ускорить процесс вакцинации.

Известно, что разработчик британской вакцины Astrazeneca планирует выйти на уровень производства 2 миллионов доз препарата в неделю к середине февраля.

Джонсон рассчитывает, что скорейшая вакцинация групп риска к середине следующего месяца позволит смягчать ограничения и выйти из локдауна. В то же время, в Шотландии напротив думают об ужесточении карантина.

Ранее сообщалось, что в Великобритании за прошлые сутки зафиксировали 1564 смерти от коронавирусу. Впервые за время пандемии суточный прирост смертей от COVID-19 превысил 1,5 тысячи.

Также известно, что Британия не планирует вводить COVID-паспорт для вакцинированных. Однако в Соединенном Королевстве создадут мобильное приложение для подтверждения вакцинации.

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