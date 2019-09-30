В правительстве заявили, что не будут повышать налоги

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина/Виталий Носач)

Гончарук подчеркнул, что взятые ранее обязательства перед инвесторами пересматриваться не будут

Кабинет министров Украины не планирует повышать налоги и нагружать бизнес дополнительными выплатами. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

По его словам, путь повышения налоговых платежей является неправильным. Государство, по убеждению Гончарука, должно создавать стимулы для бизнеса и граждан.

"Мы не планируем как увеличивать налоги. Это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые она пропускает через себя", - сказал Гончарук.

Он добавил, что пересмотр налогообложения в Украине может привести к потере доверия инвесторов.

"Мы действительно не планируем повышать налоги. Сейчас в Верховной раде зарегистрировано много инициатив, не ко всем мы имеем непосредственное отношение. Абсолютно точно, неправильно пересматривать условия налогообложения, о которых была достигнута определенная договоренность. Когда страна говорит, что определенный период времени не пересматривает налогообложения, а потом делает наоборот, она теряет доверие", - отметил премьер.

Гончарук подчеркнул, что позиция нового правительства заключается в том, что нельзя пересматривать "задним числом" налоги или обязательства, которые Украина на себя взяла ранее.

Напомним, в недавно опубликованной Программе действий Кабинета министров речь идет о том, что в Украине планируют ввести новый акцизный налог на товары, при изготовлении которых предприятия загрязняют окружающую среду выбросами в атмосферу или воду.