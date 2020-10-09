У правительства нет стратегии борьбы с эпидемией COVID-19, - Ионова

Правительство не имеет стратегического видения, как бороться с эпидемией коронавируса. Ситуация с каждым днем только набирает обороты.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Мария Ионова после заседания Кабинета министров Украины.

По ее мнению, власть просто плывет по течению, констатируя цифры роста заболеваемости, но не предлагая стратегических решений.

"На самом деле мы видим цифры, а плана мероприятий, кризисного менеджмента мы не видим. Есть проект решения по перераспределению бюджета? Какие меры они будут предпринимать для того, чтобы эту ситуацию исправить?" - заявила Ионова.

Нардеп отмечает, что Кабмин должен изменить подзаконные акты, чтобы семьи умерших медиков получили деньги, чтобы местная власть не искала поводы, как отказать в выплатах компенсаций. Кроме того, правительство должно немедленно решить вопрос массового тестирования.

"Почему сейчас люди должны даже не по несколько дней, в регионах ждут неделями эти результаты тестов? А что касается количества тестов, то хвастались цифрой в несколько миллионов, так давайте не забывать, что большая часть из них не купленные из государственного бюджета. Не мне вам рассказывать, какие суммы, и люди вынуждены делать тесты. От 600 до 2,5 тысячи гривен. Важно, чтобы эти тесты были бесплатные, чтобы закупали и обустраивали лаборатории, чтобы была большая возможность для тестирования", - замечает она.

Также Ионова уверена, что представители власти не говорят правду о реальной ситуации с коронавирусом, и это крайне опасно.

"Тем более выборы. Как будут защищены избиратели? Есть ли план действий? Как будут защищены члены комиссий ТИК, УИК? Хотелось бы услышать ответы на эти вопросы", - говорит Ионова.

Напомним, в Украине обнаружили вспышку новых случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились 5804 человека.

Самая сложная ситуация в Харьковской области (+630), Киеве (+567), Одесской области (+403), Тернопольской области (+305), Хмельницкой области (+330), Донецкой области (+254), Полтавской области (+236).