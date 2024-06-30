Правець: українцям нагадали, як вберегтись від смертельного захворювання

Правець - це гостре інфекційне захворювання, що передається внаслідок травми, якщо бруд потрапить у відкриту рану, внаслідок укусів тварин.

"Після обробки антисептиком бактерії не знешкоджуються. Тож, щоб захиститися від правця, треба вакцинуватися", - пояснюють в НСЗУ.

Зазначається, що вакцинуватися від правця безоплатно можна у медзакладі, де працює ваш сімейний лікар чи педіатр.

Вакцинацію розпочинають у ранньому дитячому віці:

перше щеплення у 2 місяці.

друге - у 4 місяці.

третє - у 6 місяців.

четверте - у 18 місяців.

наступне щеплення у 6 років, далі - кожні 10 років.

Якщо дитина пропустила щеплення за календарем, складіть у педіатра чи сімейного лікаря графік введення доз, яких не вистачає.

"Першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше отримали щеплення, проводять у віці 26 років. Подальша планова ревакцинація відбувається кожні 10 років", - зауважили в повідомленні.