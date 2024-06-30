Правець: українцям нагадали, як вберегтись від смертельного захворювання

Гостре інфекційне захворювання правець передається внаслідок потрапляння бруду у рану чи укусів тварин. У випадку виявлення симптомів хвороби необхідно терміново звернутись за кваліфікованою допомогою медпрацівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НСЗУ в Telegram.
Правець - це гостре інфекційне захворювання, що передається внаслідок травми, якщо бруд потрапить у відкриту рану, внаслідок укусів тварин.
"Після обробки антисептиком бактерії не знешкоджуються. Тож, щоб захиститися від правця, треба вакцинуватися", - пояснюють в НСЗУ.
Зазначається, що вакцинуватися від правця безоплатно можна у медзакладі, де працює ваш сімейний лікар чи педіатр.
Вакцинацію розпочинають у ранньому дитячому віці:
Якщо дитина пропустила щеплення за календарем, складіть у педіатра чи сімейного лікаря графік введення доз, яких не вистачає.
"Першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше отримали щеплення, проводять у віці 26 років. Подальша планова ревакцинація відбувається кожні 10 років", - зауважили в повідомленні.
Нагадаємо, у Чернівецькій області на початку цього року госпіталізували чоловіка з підозрою на правець.
Варто зауважити, що в Україні календар щеплень розрахований не тільки на дітей. Детальніше про те, які вакцинації необхідно робити дорослим, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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