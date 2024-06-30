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Правець: українцям нагадали, як вберегтись від смертельного захворювання

Україна, Неділя 30 червня 2024 14:05
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Правець: українцям нагадали, як вберегтись від смертельного захворювання Фото: хвороба правець і що про неї слід знати (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Гостре інфекційне захворювання правець передається внаслідок потрапляння бруду у рану чи укусів тварин. У випадку виявлення симптомів хвороби необхідно терміново звернутись за кваліфікованою допомогою медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НСЗУ в Telegram.

Правець - це гостре інфекційне захворювання, що передається внаслідок травми, якщо бруд потрапить у відкриту рану, внаслідок укусів тварин.

"Після обробки антисептиком бактерії не знешкоджуються. Тож, щоб захиститися від правця, треба вакцинуватися", - пояснюють в НСЗУ.

Зазначається, що вакцинуватися від правця безоплатно можна у медзакладі, де працює ваш сімейний лікар чи педіатр.

Вакцинацію розпочинають у ранньому дитячому віці:

  • перше щеплення у 2 місяці.
  • друге - у 4 місяці.
  • третє - у 6 місяців.
  • четверте - у 18 місяців.
  • наступне щеплення у 6 років, далі - кожні 10 років.

Якщо дитина пропустила щеплення за календарем, складіть у педіатра чи сімейного лікаря графік введення доз, яких не вистачає.

"Першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше отримали щеплення, проводять у віці 26 років. Подальша планова ревакцинація відбувається кожні 10 років", - зауважили в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівецькій області на початку цього року госпіталізували чоловіка з підозрою на правець.

Варто зауважити, що в Україні календар щеплень розрахований не тільки на дітей. Детальніше про те, які вакцинації необхідно робити дорослим, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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