Права собственности на недвижимость и землю будут регистрироваться одновременно: приняли законопроект

Теперь права на недвижимость и землю будут переходить к новому собственнику одновременно и без дополнительных процедур оформления.

Документ устанавливает обязательное и одновременное оформление перехода прав собственности на земельный участок (без изменения целевого назначения) в связи с переходом прав на объект недвижимости (жилой дом, постройку или сооружение), расположенный на нем.

Принятый законопроект предусматривает, что при покупке недвижимости с неотъемлемым земельным участком - право собственности передается новому владельцу в момент оформления сделки автоматически. Также и при покупке земельного участка - все размещенные на нем сооружения переходят в собственность покупателя.

Указанные в Законопроекте положения не касаются приобретения квартир в многоквартирных домах, а также земельных участков, находящихся в государственной или коммунальной собственности.

"Это способствует устранению правовых коллизий и унификации процедур, связанных с совершенствованием порядка одновременного перехода прав на землю в случае приобретения права собственности на расположенный на нем жилой дом, здание или сооружение", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно тексту документа, к новому собственнику недвижимости также переходит право на аренду этого земельного участка.