Без прав і за кермом: на Київщині нетверезий водій збив двох дівчат

У селищі Рокитне, що на Київщині, нетверезий водій легковика збив двох дівчат, які йшли узбіччям дороги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Київській області.
Постраждалим - 12 та 13 років. Обидві були госпіталізовані з тілесними ушкодженнями.
За інформацією поліції, за кермом авто Geely перебував 40-річний місцевий житель.
Результати медичного освідування показали, що в його крові було 2,42 проміле алкоголю.
Крім того, виявилося, що чоловік уже був позбавлений права керування транспортними засобами строком на п’ять років.
Таке рішення суд ухвалив у квітні цього року. Його вже неодноразово притягували до відповідальності за керування в нетверезому стані.
Поліція затримала зловмисника у процесуальному порядку та помістила його до ізолятора тимчасового тримання.
Йому вже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1) та умисне невиконання судового рішення (ч. 1 ст. 382).
Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, що на у Харкові легковик зіткнувся з "КАМАЗом". Як результат загинули троє людей.
Ми також писали, що у ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК. Повідомляється, що чоловіки загинули під час виконання своїх службових обов'язків.
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