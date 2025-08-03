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Без прав і за кермом: на Київщині нетверезий водій збив двох дівчат

Неділя 03 серпня 2025 16:00
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Без прав і за кермом: на Київщині нетверезий водій збив двох дівчат Фото: На Київщині нетверезий водій збив двох дітей (kv.npu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

У селищі Рокитне, що на Київщині, нетверезий водій легковика збив двох дівчат, які йшли узбіччям дороги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Київській області.

Постраждалим - 12 та 13 років. Обидві були госпіталізовані з тілесними ушкодженнями.

За інформацією поліції, за кермом авто Geely перебував 40-річний місцевий житель.

Результати медичного освідування показали, що в його крові було 2,42 проміле алкоголю.

Крім того, виявилося, що чоловік уже був позбавлений права керування транспортними засобами строком на п’ять років.

Фото: На Київщині нетверезий водій збив двох дітей (kv.npu.gov.ua)

Таке рішення суд ухвалив у квітні цього року. Його вже неодноразово притягували до відповідальності за керування в нетверезому стані.

Поліція затримала зловмисника у процесуальному порядку та помістила його до ізолятора тимчасового тримання.

Що загрожує

Йому вже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1) та умисне невиконання судового рішення (ч. 1 ст. 382).

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на у Харкові легковик зіткнувся з "КАМАЗом". Як результат загинули троє людей.

Ми також писали, що у ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК. Повідомляється, що чоловіки загинули під час виконання своїх службових обов'язків.

Крім того, ми повідомляли, що ще на початку січня у Голосіївському районі Києва сталася ДТП. Тоді унаслідок зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей.

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