Без прав і за кермом: на Київщині нетверезий водій збив двох дівчат

У селищі Рокитне, що на Київщині, нетверезий водій легковика збив двох дівчат, які йшли узбіччям дороги.

Постраждалим - 12 та 13 років. Обидві були госпіталізовані з тілесними ушкодженнями.

За інформацією поліції, за кермом авто Geely перебував 40-річний місцевий житель.

Результати медичного освідування показали, що в його крові було 2,42 проміле алкоголю.

Крім того, виявилося, що чоловік уже був позбавлений права керування транспортними засобами строком на п’ять років.

Фото: На Київщині нетверезий водій збив двох дітей (kv.npu.gov.ua)

Таке рішення суд ухвалив у квітні цього року. Його вже неодноразово притягували до відповідальності за керування в нетверезому стані.

Поліція затримала зловмисника у процесуальному порядку та помістила його до ізолятора тимчасового тримання.

Що загрожує

Йому вже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1) та умисне невиконання судового рішення (ч. 1 ст. 382).

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.