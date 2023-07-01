Працюють 24/7. У порту Бердянська загарбники спалюють тіла окупантів без ідентифікації та обліку

За даними Генштабу, на території Бердянського порту нараз цілодобово працює один з мобільних крематоріїв. На даний час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців.

"Окупанти щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати, продовжують застосовувати традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою", - сказано у повідомленні.

У Генштабі зауважили, що кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їх ідентифікації та обліку.

Вибухи у Бердянську

Раніше у тимчасово окупованому місті в Запорізькій області пролунала серія вибухів.

У Бердянській МВА зазначили, що у місті пролунало 11 вибухів. Горіло та детонувало в районі аеропорту.

Зазначимо, що росіяни окупували Бердянськ ще у перші тижні масштабного вторгнення. Проте у місті добре розвинений партизанський рух. Там часто трапляється "бавовна" та йде "полювання" на колаборантів. У Бердянську уражають місця скупчення загарбників та їхньої техніки, а також склади боєприпасів.

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