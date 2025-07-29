"Працюй над Америкою, дідусю": Медведєв образив Грема після нового дедлайну Путіну

Заява Медведєва

Медведєв назвав новий ультиматум американського президента Дональда Трампа російському диктатору Володимиру Путіну "кроком до війни" між США та РФ.

"Трамп грає в ультиматум із Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам'ятати дві речі: 1. Росія це Ізраїль і навіть Іран. 2. Кожен новий ультиматум - це загроза та крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо (ред.- експрезидент США Джо Байден)", - написав він.

Відповідь Ліндсі Грема

Американський політик заявив, що Кремль скоро пошкодує, якщо не почне переговорів.

"Тим у Росії, хто вважає, що президент Трамп несерйозно налаштований припинити кровопролиття між Росією та Україною: ви та ваші клієнти незабаром, на жаль, помилитеся. Ви також незабаром побачите, що Джо Байден більше не президент. Сідайте за стіл мирних переговорів", - зазначив Грем.

Образлива реакція Медведєва

На це Медведєв відповів у звичній образливій манері.

"Не тобі чи Трампу диктувати, коли “сідати за стіл мирних переговорів”. Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Працюй над Америкою спочатку, дідусю", - заявив він.