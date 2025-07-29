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"Працюй над Америкою, дідусю": Медведєв образив Грема після нового дедлайну Путіну

Вівторок 29 липня 2025 12:16
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"Працюй над Америкою, дідусю": Медведєв образив Грема після нового дедлайну Путіну Фото: Ліндсі Грем та Дмитро Медведєв (Колаж РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Між сенатором США Ліндсі Гремом та заступником голови Радбезу РФ Дмитром Медведєвим сталася публічна перепалка в соцмережах. Приводом став новий дедлайн щодо перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації Грема та Медведєва у соцмережі Х.

Заява Медведєва

Медведєв назвав новий ультиматум американського президента Дональда Трампа російському диктатору Володимиру Путіну "кроком до війни" між США та РФ.

"Трамп грає в ультиматум із Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам'ятати дві речі: 1. Росія це Ізраїль і навіть Іран. 2. Кожен новий ультиматум - це загроза та крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо (ред.- експрезидент США Джо Байден)", - написав він.

Відповідь Ліндсі Грема

Американський політик заявив, що Кремль скоро пошкодує, якщо не почне переговорів.

"Тим у Росії, хто вважає, що президент Трамп несерйозно налаштований припинити кровопролиття між Росією та Україною: ви та ваші клієнти незабаром, на жаль, помилитеся. Ви також незабаром побачите, що Джо Байден більше не президент. Сідайте за стіл мирних переговорів", - зазначив Грем.

Образлива реакція Медведєва

На це Медведєв відповів у звичній образливій манері.

"Не тобі чи Трампу диктувати, коли “сідати за стіл мирних переговорів”. Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Працюй над Америкою спочатку, дідусю", - заявив він.

Новий дедлайн Трампа

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що він вирішив змінити умови свого ультиматуму про вторинні тарифи для російського диктатора Володимира Путіна. Тепер у диктатора немає 50 днів на досягнення миру з Україною.

Пізніше американський лідер уточнив, що у глави Кремля залишилося 10-12 днів.

Варто зауважити, що раніше Трамп обіцяв ввести проти Росії 100% вторинні тарифи. Це пряма загроза не тільки для Москви, а й для її торгових партнерів.

Також американський лідер зазначав, що розглядає не тільки вторинні тарифи, а й вторинні санкції проти Росії.

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Дмитро Медведєв Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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