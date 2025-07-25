Працював на РФ: у Києві затримали чоловіка, що підпалив двері в багатоповерхівці (фото)

Виявилось, що 34-річний чоловік, виконуючи завдання від росіян, облив вхідні двері до тамбуру одного з мешканців столиці легкозаймистою рідиною та підпалив.

"На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. За вчинене фігурантові загрожує до десяти років ув’язнення", - додали в поліції.

Правоохоронці розповіли, що до Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про підпал дверей тамбуру в одній з багатоповерхівок району. Для встановлення усіх обставин на місце події виїжджала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Поліцейські з’ясували, що двері тамбуру ведуть до квартири чоловіка, який тривалий час перебуває за кордоном.

В ході розшукових заходів вони також встановили, що причетний до підпалу - 34-річний уродженець Кіровоградської області, який мешкає у Києві. Останній отримав пропозицію від ворожої спецслужби вчиняти злочини на території країни й погодився в надії на щедру винагороду.

Правоохоронці затримали палія за статтею умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу.

"Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі", - додали в поліції.