Працював на РФ: у Києві затримали чоловіка, що підпалив двері в багатоповерхівці (фото)
У столиці затримали чоловіка, який на завдання російських спецслужб підпалив двері до тамбуру однієї з київських квартир. Палієві загрожує до 10 років за гратами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва.
Виявилось, що 34-річний чоловік, виконуючи завдання від росіян, облив вхідні двері до тамбуру одного з мешканців столиці легкозаймистою рідиною та підпалив.
"На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. За вчинене фігурантові загрожує до десяти років ув’язнення", - додали в поліції.
Правоохоронці розповіли, що до Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про підпал дверей тамбуру в одній з багатоповерхівок району. Для встановлення усіх обставин на місце події виїжджала слідчо-оперативна група районного управління поліції.
Поліцейські з’ясували, що двері тамбуру ведуть до квартири чоловіка, який тривалий час перебуває за кордоном.
В ході розшукових заходів вони також встановили, що причетний до підпалу - 34-річний уродженець Кіровоградської області, який мешкає у Києві. Останній отримав пропозицію від ворожої спецслужби вчиняти злочини на території країни й погодився в надії на щедру винагороду.
Правоохоронці затримали палія за статтею умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу.
"Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі", - додали в поліції.
Росія вербує українців
Нагадаємо, нещодавно контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів ФСБ, які готували подвійний теракт поблизу ТЦК у Миколаєві.
Крім того, військова контррозвідка СБУ запобігла серії терактів, готованих російським агентом на Дніпропетровщині.
Також українські правоохоронці запобігли планам Росії вдарити по небезпечному вантажу.
А вчора, 24 липня, стало відомо, що Служба безпеки України зірвала спробу влаштувати теракт у самому центрі Києва. Спецслужба затримала жінку, яка намагалася підірвати столичне кафе.
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