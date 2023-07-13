UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Працює цілодобово. Залужний показав удари українського "Града" по окупантах

Фото: Залужний показав удари українського "Града" по окупантам (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують завдавати постійних ударів по окупантах. Для цього вони, зокрема, використовують реактивну систему залпового вогню "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Telegram.

Генерал показав відео, на якому можна побачити роботу розрахунку РСЗВ "Град" 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

"Артилеристи невтомно працюють на перемогу: заради рідних та близьких, заради мирного майбутнього наших дітей", - наголосив Залужний.

Втрати росіян

Нагадаємо, згідно з останніми даними, українські військові за вчорашню добу, 12 липня, ліквідували 510 окупантів. Усього вбито 236 040 ворожих солдатів.

При цьому з початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 4 тисячі танків і понад 7 тисяч бойових броньованих машин.

Втрати росіян продовжують зростати на тлі контрнаступу ЗСУ. Наші захисники вже досягли певних успіхів на деяких напрямках. Зокрема, вони взяли під свій вогневий контроль Бахмут.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВалерій ЗалужнийВійна Росії проти України