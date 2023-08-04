Працює 24/7. У Мелітополі окупанти приховують втрати, спалюючи тіла в крематорії

"Ворог продовжує приховувати свої втрати. Для цього активно використовує мобільні крематорії", - сказано в повідомлені.

З'ясовано, що у тимчассово окупованому Мелітополі один з таких крематоріїв працює у режимі 24/7. При цьому перевезення тіл загиблих окупантів здійснюється бортовими вантажівками. Крім того, місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід в місті, особливо вночі.

Ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ намагаються прорвати оборону росіян на околицях Бахмута, а також посилюють тиск на Кліщіївку. Водночас на заході Запорізької області Сили оборони мають успіхи.

Минулої доби російські війська намагалися наступати біля Мар'їнки, а також північніше та південно-східніше Авдіївки, однак успіхів не досягли. Водночас ЗСУ продовжують просування на Мелітопольському та Бердянському напрямках фронту та закріплюються на досягнутих рубежах.

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 4 серпня, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 248 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 27 дронів та 19 артсистем.

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