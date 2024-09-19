Працівниця психоневрологічного інтернату Коломиї побила підопічну: подробиці скандалу

Що відомо про побиття в інтернаті Коломиї

Лубінець розповів, що у середу, 18 вересня, до його представництва в Івано-Франківській області надійшла інформація про ймовірне побиття працівницею жіночого психоневрологічного інтернату в Коломиї підопічної.

"Реакція була миттєвою - моя представниця в області Євгенія Мнишенко спільно з командою негайно виїхала на місце події", - наголосив омбудсмен.

Він зауважив, що під час відвідування закладу:

були перевірені умови перебування підопічних в інтернаті на дотримання прав людини

його представниця поспілкувалася з керівництвом закладу та потерпілою

Уповноважений із прав людини уточнив, що у потерпілої "виявили великі синці в області спини та боків".

"Як результат - випадок справді зафіксували, викликали працівників поліції. Орган правопорядку відреагував вчасно, відкривши кримінальне провадження та внісши дані в ЄРДР за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України, а саме: умисне легке тілесне ушкодження", - повідомив посадовець.

Наразі розпочали досудове розслідування, обставини вчинення злочину з’ясовуються.

"Адміністрація закладу, довідавшись про інцидент, вжила заходів для усунення працівниці, яка побила підопічну. Проводиться службове розслідування", - додав Лубінець.

Насамкінець він наголосив, що ніхто не повинен бути підданий жорстокому поводженню чи покаранню.

"А якщо, на жаль, подібне трапилося - одразу повинна бути миттєва реакція державних органів, а винні - притягнуті до відповідальності", - підсумував омбудсмен і додав до публікації світлину потерпілої.

Публікація Лубінця (скриншот: t.me/dmytro_lubinetzs)