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Працівник військкомату постачав наркотики керівнику ТЦК, який побив військового у Рівному

Фото: працівник військкомату постачав наркотики керівнику ТЦК (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Працівник Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки постачав своєму керівнику наркотики. Йому оголошено підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Як з'ясували слідчі, підозрюваний систематично постачав різні дози амфетаміну керівнику ТЦК, або залишав так звані "закладки". Чоловік не отримував кошти за психотропи, а таким чином намагався догодити шефу. В майбутньому він розраховував на прихильність, службові привілеї та можливе просування по кар'єрі.

Для приховування своєї діяльності у розмовах та повідомленнях зловмисники використовували піратський сленг, наркотики називаючи "білою міткою", а один одного - за вигаданими кличками.

Йому оголошено підозру у незаконному придбанні та збуті психотропних речовин у великих розмірах(ч. 2 ст. 307 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Скандал з військкомом у Рівненській області

У липні 2023 року правоохоронці затримали керівника Рівненського обласного військкомату Сергія Луцюка та очільника районного територіального центру комплектування. Вони причетні до побиття підлеглого.

Крім того, у районного військкома виявили 8 пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном. Також знайшли знаряддя для вживання наркотиків.

Суд 28 липня, арештував головного військкома Рівненської області Сергія Луцюка. Правоохоронці вважають його причетним до побиття військового.

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